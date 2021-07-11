السائح يلتقي وفدا من “تيار انتخابات 24 ديسمبر بمصراتة”

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأحد وفدا من ممثلي تيار انتخابات 24 ديسمبر بمصراتة، لبحث أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن يقدمه التيار من أجل نجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وناقش اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية، سبل دعم انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية، من خلال مساهمة شركاء المفوضية في برامج التوعية الانتخابية.

وأبدى ممثلو التيار دعمهم الكامل للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم واستعدادهم للتعاون مع المفوضية من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة.

وقدّم الوفد خلال اللقاء، درع تقدير إلى السيد د. السايح عرفاناً وتقديراً للدعم والتعاون الذي أبدته المفوضية لإنجاح الندوة الحوارية التي نظمها التيار في مدينة مصراتة خلال الأسابيع الماضية.

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