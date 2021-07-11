رواندا: سعداء بالتقدم في ملف التسوية السياسية بليبيا

أعربت رواندا عن سعادتها بالتقدم الحاصل في ملف التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية مؤكدة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال سفير رواندا غير المقيم لدى ليبيا الفريد جاكوبا بمقر سفارة رواندا بالقاهرة، السفير محمد عبدالعالي القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة محمد عبدالعالي مصباح بحسب صفحة السفارة الليبية في القاهرة بموقع “فيسبوك”.

وأعرب سفير رواندا عن بالغ سعادته بالتقدم الحاصل في ملف التسوية السياسية الشاملة للازمة الليبية ودعم القيادة السياسية الرواندية لحكومة الوحدة الوطنية مؤكدا حاجة إفريقيا لعودة ليبيا للعب دور محوري في حلحلة قضايا القارة كما أكد عزمه زيارة ليبيا مجددا للقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش لتبادل الرؤى والأفكار المستمدة من التجربة الرواندية الرائدة في تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية والنهضة والتنمية في مختلف المجالات والتباحث في أفاق تطوير العلاقات بين البلدين .