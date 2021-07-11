‬منظمة الميزان للتنمية بسرت تنظم ورشة عمل حول القانون 59 لسنة 2012

نظمت منظمة الميزان للتنمية بسرت اليوم ورشة عمل حول القانون 59 لسنة 2012، الخاص بالادارة المحلية وتعديلاته والتى تنظمها منظمة الميزان للتنمية بالتعاون مع المجلس البلدي.

وحضر الاجتماع عميد البلدية مختار المعداني وأعضاء المجلس البلدي غيث اوحيدة، وصالح عيادة ورئيس وعدد من اعضاء المجلس الاجتماعي سرت ووكيل ديوان المجلس البلدي سرت ومدير مكتب الشؤون الأجتماعية بسرت ومؤسسات المجتمع المدني سرت ومدير مكتب الأعلام ببلدية سرت وعدد من ضباط وأفراد جهاز الحرس البلدي.

وكان الاجتماع فرصة لعدد من المتدخلين عن كيفية تفعيل القانون 59 لسنة 2012 ولائحتة التنفيدية والأبعاد القانونية والخلل فيها وسبل تطويرها، إضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الشباب في سرت.