وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية في ترغن والقطرون

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع بمديري أمن تراغن الساعدي ابوكليش والقطرون محمد ابراهيم اردي الأوضاع الأمنية في تراغن والقطرون.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية داخل منطقتي تراغن والقطرون، واستعراض اللقاء المشاكل التي تواجه مديريتي الأمن بهما وتذليلها لإنجاح سير العمل الأمني.

وكما تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا الأمنية بمناطق الجنوب خصوصاً منطقة القطرون، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية.