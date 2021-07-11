«اقعيم» لـ«القنصل الإيطالي ببنغازي»: لابد من تعزيز دعمكم لحكومتنا لتسريع عجلة الإعمار

استقبل وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم العبدلي ” بمكتبة في بنغازي، قُنصل الجمهورية الإيطالية ” كارلو باتوري”.

وتطرق القُنصل الإيطالي، خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الداخلية، إلى العلاقة المُهمة علي جميع الأصعدة بين البلدين، مُشيراً إلى أن ليبيا وأمنها من أبرز أولويات الجمهورية الإيطالية.

وأكد القنصل الإيطالي، تفهم دولته للوضع الراهن في البلاد وأن الجُمهورية الإيطالية تعمل علي تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لحلحلة المشاكل والعراقيل المُتعلقة بمحاربة الهجرة والتطرف .

ومن جانبه شدد “اقعيم” على ضرورة العمل المُشترك خصوصاً في ملف الهجرة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية إغلاق كافة السُبل أمام المتطرفين لتوغلهم بالإضافة إلى مكافحة تُجار البشر عبر المُتوسط.

وأضاف الوكيل، أن هناك ضرورة تسهيل الإجراءات فيما يخص تأشيرات السفر للمواطنين الليبين والتعاون المشترك للحد من الهجرة غير الشرعية، متابعا:” أن وزارة الداخلية في جاهزية تامة لإتمام هذا العمل علي أكمل وجه”.

أشار “اقعيم” إلى ضرورة الدعم الإيطالي في الاستثمار وتسريع عجلة البناء والإعمار ، مؤكداً أن حكومة الوحده الوطنية جاهزة لاستقبال أو لقاء أي وفد من الجمهورية الإيطالية وتأمينها في كافة المدن الليبية من خلال مُنتسبي وزارة الداخلية الأكفاء .