المنفي والزناتي يناقشان إجراءات التصدي لكورونا

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ضرورة وضع التدابير الصحية والوقائية بالمنافذ، ومراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية لمجابهة جائحة كورونا.

وشدد المنفي خلال اجتماعه بوزير الصحة على خلفية تردي الوضع الوبائي، شدد على ضرورة التركيز على توعية المواطنين، بالإضافة إلى متابعة أوضاع الليبيين العالقين في تونس، وتنفيذ حلول عاجلة لضمان عودتهم بأسرع وقت، بعد أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

من جانبه أكد وزير الصحة، علي الزناتي، أن وزارته وضعت خطة لحماية المواطنين وتوعيتهم من الفيروس والالتزام بأخذ اللقاحات من المراكز الصحية.

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