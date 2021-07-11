فريق العمل الاقتصادي يبحث تفعيل المصارف المتخصصة ويوصي بإعادة النظر في السياسة العامة للإسكان

بحث فريق العمل الاقتصادي المشكل بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (119) لسنة 2021، خلال اجتماعه اليوم الحد، برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، عدة موضوعات من بينها بحث آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة وسبل تعديل قرارات إنشائها وفق طبيعية هذه المرحلة، كما أوصى بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان.

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أن اجتماع فريق العمل الاقتصادي ناقش خلال اجتماعه كتاب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الاستثمار الوطني رقم (747/68/21) المؤرخ في 8 يوليو الجاري بشأن إخطار الشركة الأهلية للأسمنت بقطع التيار الكهربائي على مواقع مصانعها للتخفيف والمحافظة على الشبكة الكهربائية من الانهيار.

كما ناقش الاجتماع أثر القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ذات الشأن الاقتصادي المتعلقة بالقرار رقم (133) لسنة 2021 بشأن نقل تبعية المقر الرئيسي لسوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي وكذلك القرار رقم (177 ) لسنة 2021 بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي. واستعرض كذلك، المقترح المقدم من قبل مصرف الادخار والاستثمار العقاري بخصوص التصرف في الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الوطني.

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وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع خلص إلى جملة من التوصيات أبرزها، «توصية بضرورة تعديل الأنظمة الأساسية بما يتلائم مع الوضع الحالي والصيرفة الإسلامية وتمويل المشروعات التنموية» والتأكيد على أهمية قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (177) لسنة 2021 بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي ما لم تكن هناك تحفظات من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية.

وأوصى المجتمعون «بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان مع حث مصرف الادخار والاستثمار العقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى» وضرورة مشاركة وزارات التخطيط والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بما يراعي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.

وبشان التحول الرقمي، أوضحت مجموعة العمل الاقتصادية بضرورة تشكيل لجنة للتحول الرقمي بإشراف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق العمل الاقتصادي وعضوية وكيل وزارة التخطيط ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.

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