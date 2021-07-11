اجتماع تقابلي في طرابلس لمناقشة المشاكل التي يواجهها الجنوب

عقد في طرابلس اجتماع تقابلي جمع أبناء فزان وبحضور عدد من المسؤولين.

وتحت شعار “فزان أمل وطن”، عقد الاجتماع في مدينة طرابلس تجمع أبناء الجنوب فزان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني.

وناقش الاجتماع المشاكل التي تواجهها المنطقة الجنوبية من انعدام الإمكانات اللازمة للتنمية.

واستعرض اللقاء عددا من المقترحات والخطط المعدة من قبل أبناء فزان لوضع حلول تسهم في إنماء جميع المناطق والمساعدة في إنجاز المشاريع المتوقفة.

كما تم التطرق إلى ضرورة حلحلة التحديات الكبيرة التي يواجهها الجنوب وتهدد سلامته وتؤثر تداعياتها بشكل مباشر على كامل التراب الليبي.

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