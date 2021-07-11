محمد يسري: الموالون للإخوان بالبرلمان سيسعون لتعطيل “قانون انتخاب الرئيس”

وصف المحلل السياسي الليبي محمد يسري محاولة البرلمان وضع قانون لانتخاب الرئيس بـ”المهمة جدا”، والتي عدها من أهم الاستحقاقات التي سينجزها المجلس بعد فشله عدة مرات.

وأوضح يسري في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذه الخطوة بمثابة انتعاش لمجلس النواب كجهة تشريعية، إلا أنه طالب بوجود دعم دولي وأممي لها، بعد فشل ملتقى الحوار في جنيف.

وحذر المحلل السياسي الليبي من وجود بعض الموالين لتنظيم الإخوان في المجلس وأصحاب المصالح والتيارات السياسية التي ستسعى لتكرار ما حدث في ملتقى الحوار الليبي، وإفشال أي قرار سياسي يهدد تواجدها في ليبيا، مؤكدًا أن تلك الجماعات قد تلجأ للصراع المسلح إذا رأت أن مصالحها باتت مهددة.

وأشار يسري إلى أنه لا يوجد تعارض في الاختصاصات بين ملتقى الحوار الليبي ومجلس النواب؛ فالهدف الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدًا أن فشل ملتقى الحوار في الإعداد لذلك لا يعني عدم إحالة الأمر لمجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة من الشعب والمعترف بها دوليا وهي المنوطة بإعداد هذه الخطوة.

وتابع المحلل السياسي الليبي، أنه لو كان ملتقى الحوار نجح في إعداد القاعدة الدستورية، كان الأمر سيؤول أيضًا لمجلس النواب للاختصاص وللاعتماد، مطالبًا البرلمان، بضرورة ألا يسمح بتكرار سيناريوهات ملتقى الحوار ويقطع الطريق على كل التيارات السياسية التي تحاول تقديم مصالحها على مصلحة الشعب.