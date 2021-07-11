9 تكتلات سياسية تطالب بسرعة اعتماد قانون الانتخابات الرئاسية المباشرة

ليبيا – صدر عن 9 تكتلات سياسية إيجاز صحفي بشأن متابعتها لما وصلت إليه لجنة الحوار السياسي في جنيف من إخفاق والتطورات السياسية في البلاد.

الإيجاز الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن هذه اللجنة أخفقت في الوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما يمثل محاولة تعطيل للاستحقاق الانتخابي والحياد عن خارطة الطريق المتفق عليها المرحب بها من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

وتابع الإيجاز إن الليبيين استبشروا خيرا بهذه الخارطة إلا أن هذه الأحزاب والتكتلات تعرب عن موقفها اليوم في إطار ما توارد من معلومات حول رشاوى أعلنت البعثة الأممية عن التحقيق فيها وخشية من الإخفاق في إنجاز خارطة الطريق المذكورة.

وثمن الإيجاز عاليا دور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي يان كوبيتش لحرصهم الذي أبدوه في تنفيذ خارطة الطريق والجهود المبذولة للإيفاء بمخرجات برلين في وقت يتم فيه تقديم الشكر للحكومة السويسرية لتعاونها ومساهمتها في عقد اللقاءات على أراضيها.

وأشاد الإيجاز بالجهود السياسية والديبلوماسية للدول الملتزمة بتنفيذ مخرجات برلين حرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل بعد أن تم الترحيب سابقا من قبل الأحزاب التكتلات الـ11 بنتائج لجنة الحوار السياسي في الاتفاق على خارطة الطريق وإنتاج السلطة التنفيذية.

وتابع الإيجاز إن هذه السلطة تمثلت في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية فيما تم التأكيد على أهمية الالتزام بخارطة الطريق والمطالبة بإعلان انتهاء مهمة لجنة الحوار السياسي الحالية والإسراع في إصدار التشريعات المطلوبة وقانون الانتخابات الرئاسية المباشرة.

وأختتم إيجاز الحزب المدني الديموقراطي وتكتل إحياء ليبيا وحراك الإرادة الوطنية والحراك الوطني الليبي وتيار شباب التغيير وتجمع ريادة والتكتل الوطني للبناء الديموقراطي وحراك 24 ديسمبر وحراك ليبيا تنتخب رئيسها والاتحاد النسائي درنة وتجمع الارادة الوطنية بتحية جهود مفوضية الانتخابات والمطالبة بدعمها.

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