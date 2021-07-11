داخلية البرلمان تدعو لاتخاذ أقصى إجراءات التأهب لمواجهة كورونا

طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري بضرورة اتخاذ أقصى إجراءات التأهب لمواجهة انتشار وباء كورونا في البلاد .

ودعا الحراري السلطات إلى اتخاذ أقصى درجات الاستعداد والقيام بواجباتها لمنع انتشار الوباء، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية وإجراء حملات التعقيم للأماكن العامة، معتبرا أن هذا واجب وطني وأخلاقي، وأن الوضع الوبائي خطير ولايجب الاستهانة به بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

كما حث رئيس لجنة الشؤون الداخلية المواطنين على ضرورة التعاون مع السلطات والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة إليهم بالخصوص، وبإجراءات الوقاية من المرض وذلك بالالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات خاصة في فترة عيد الأضحى مع الالتزام بارتداء أدوات الوقاية، مؤكدا بأن مواجهة هذه الأزمة الوبائية هي مسؤولية الجميع، داعيا السلطات الصحية في البلاد لاتخاذ أقصى درجات التأهب، والحرص على تقديم خدماتها الطبية المتعلقة بمكافحة الوباء في كافة مناطق ليبيا