التكتلات والأحزاب السياسية تجدد دعوتها لإصدار قاعدة دستورية للانتخابات

ثمنت تكتلات وأحزاب سياسية في إيجاز صحفي حرص بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تنفيذ بنود خارطة الطريق، والجهود المبذولة للإيفاء بمخرجات برلين، مطالبين بإلاعلان عن انتهاء مهمة لجنة الحوار السياسي، والإسراع في إصدار القوانين الانتخابية وتقديم الدعم والمساندة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
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قناة ليبيا
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