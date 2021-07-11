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التكتلات والأحزاب السياسية تجدد دعوتها لإصدار قاعدة دستورية للانتخابات

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ثمنت تكتلات وأحزاب سياسية في إيجاز صحفي حرص بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تنفيذ بنود خارطة الطريق، والجهود المبذولة للإيفاء بمخرجات برلين، مطالبين بإلاعلان عن انتهاء مهمة لجنة الحوار السياسي، والإسراع في إصدار القوانين الانتخابية وتقديم الدعم والمساندة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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