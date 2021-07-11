الإتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز يستنكر تصريحات السفير الأمريكي وتدخله في الشؤون الداخلية الليبية

أعلن الإتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، اليوم الأحد، تضامنه مع الحراك الشعبي والنظاهر يمدينة طبرق الذي انطلق تعبيراً عن غضبه لتدخل السفير الأمريكي في الشأن الداخلي الليبي، مستنكراً هذا التدخل الذي وصفه بـ “السافر” في أمور داخلية تخص قطاع النفط والغاز في بلاد لا شأن له بها.

الإتحاد، وفي خطابه الموجه لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، طالب برفض تلك التصريحات واتخاذ ما يلزم للحد من التدخلات، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة يليبيا العمل على عدم التدمخلمن أي جهة فى الشأن الداخلي الليبي والالتزام واحترام الاتفاقيات الدولية التي اخرجت حكومة وحدة وطنية ترعى ذلك حفاظا على هذه المخرجات، بالإضافة إلى عدم السماح للسفير الأمريكي بماقبلة وزير النفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة والالتزام بالأعراف الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول واحترام السيادة الوطنية.

وأعلن الإتحاد في ختام خطابه، أن موظفي القطاع النفطي لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه التدخلات وسيصعدون الموقف إذا ما استمرت مثل هذه التدخلات في الشأن الليبي.

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