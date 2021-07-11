لجنة الشؤون الداخلية النيابية تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتدعو الجميع للتعاون

طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري بضرورة اتخاذ أقصى إجراءات التأهب لمواجهة انتشار وباء الكوفيد في البلاد .
ودعا الحراري السلطات إلى اتخاذ أقصى درجات الاستعداد و القيام بواجباتها لمنع انتشار الوباء، مشددا على ضرورة إلتزام الجميع بالإجراءات الوقائية و إجراء حملات التعقيم للاماكن العامة ، مضيفا بأن هذا واجب وطني وأخلاقي ،وإن الوضع الوبائي خطير ولايجب الاستهانة به .
كما حث رئيس لجنة الشؤون الداخلية المواطنين على ضرورة التعاون مع السلطات والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة إليهم بالخصوص ، وبإجراءات الوقاية من المرض وذلك بالالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات خاصة في فترة عيد الأضحى مع الالتزام بارتداء أدوات الوقاية، مؤكدا بأن مواجهة هذه الأزمة الوبائية هي مسؤولية الجميع ، داعيا السلطات الصحية في البلاد لاتخاذ أقصى درجات التأهب، والحرص على تقديم خدماتها الطبية المتعلقة بمكافحة الوباء في كافة مناطق ليبيا
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