سليمان الحراري: الالتزام بالإجراءات الوقائية واجب وطني وأخلاقي ولا يجب الاستهانة بالوباء

طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، السلطات الصحية باتخاذ أقصى درجات التأهب، والحرص على تقديم خدماتها الطبية المتعلقة بمكافحة وباء كورونا في كافة مناطق ليبيا.

وأكد «الحراري» في تصريح نشره موقع مجلس النواب على الإنترنت، اليوم الأحد، على ضرورة “مواجهة الأزمة الوبائية في البلاد لأنها مسؤولية الجميع”، مشددًا على ضرورة “التزام الجميع بالإجراءات الوقائية وإجراء حملات التعقيم للأماكن العامة”.

وحث «الحراري» المواطنين على “ضرورة التعاون مع السلطات والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة إليهم بالخصوص، وبإجراءات الوقاية من المرض، وذلك بالالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، خاصة في فترة عيد الأضحى مع الالتزام بارتداء أدوات الوقاية”، مضيفًا أن «هذا واجب وطني وأخلاقي، وأن الوضع الوبائي خطير ولا يجب الاستهانة به».

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الدبيبة كانت قد أصدرت قرارًا بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، وتقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية، وطالبت المواطنين بالالتزام بوضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة رقم (179) لسنة 2021.

وجاء قرار الحكومة بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمجابهة فيروس «كورونا»، بعد تسجيل 2854 إصابة جديدة بالوباء في حصيلة هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في ليبيا مارس 2020.