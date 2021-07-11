الغويل: نعمل على مجابهة التحديات الاقتصادية

أعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، عن تقرير حول مئة يوم من انطلاق عملهِ خلال الفترة الممتدة من يوم 13 مارس2021 إلى 30 يونيو2021 م.

وتضمن التقرير رؤية فريق العمل الاقتصادي الذي تشكل بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (119) لسنة 2021 م برئاسة سلامة الغويل وذلك لبناء قدرات الاقتصاد الوطني بالاستناد على المعرفة والابتكار لإيجاد مناخ إيجابي لتنافس وذلك بالاعتماد على الكفاءات الليبية.

وفي هذا الإطار أكد الغويل مضيهُ قدماً لتحقيق الرؤية الاقتصادية لحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والعمل على مجابهة التحديات الاقتصادية المختلفة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي الذي يصبوا إلى الرخاء والكفاية والعيش الكريم.