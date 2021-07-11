إدارة التطعيمات: متحور كورونا الهندي تفشى في ليبيا بسبب قلة الطعوم

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، أن عدد المطعمين في ليبيا بلغ حتى يوم الخميس الماضي 422 ألف و226 شخص، منذ بداية انطلاق حملة التطعيم في العاشر من شهر أبريل الماضي.

سميو قال “السرعة في التطعيم تعتمد على توفير الطعوم وهي توفرت تدريجيًا في ليبيا وبأعداد نسبيًا غير كبيرة كما عانت في ذلك كثير من دول العالم فليست ليبيا شاذة في ذلك عن أغلب دول العالم”.

وتابع “المرض جديد وتصنيع الطعم له تصنيع جديد، ولم يصنع بكميات تكفي كل سكان العالم، ولكن حتى الآن ربما نسبة تغطية الفئات ذوي الأخطار قد تصل إلى 29- 30 % من نسبة الأخطار المحددة أصلاً بـ20% من كافة الطعوم”.

واستكمل “وصلت حتى الآن إلى ليبيا كمية من الطعوم تصل إلى 779 ألف جرعة من الطعوم المختلفة سواء كانت من “استرازينكا” أو “سبوتنيك 1” الروسي أو “سينوفاك” وهو كورونا فاك الصيني أو “فايزر”، أو باقي الطعوم التي وصلتنا حتى الآن”.

وأضاف “الطعوم التي وصلتنا بعضها وصل عن طريق مجهودات الحكومة والاتفاقات الثنائية بين الحكومة والشركات المصنعة وبلدانها والبعض الأخر وصل عن طريق ما يعرف بمبادرة كوفتس التي تشترك فيها منظمة الصحة العالمية وصندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة وتدفع الثمن الدول التي تشتري هذه الطعوم”.

وتوقع وصول 116 ألف جرعة قريباً من “استرازينكا”، و500 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك لايت” الجديد الذي يعطى كجرعة واحدة مثل “جونسون أند جونسون”، متابعاً “نتوقع ذلك خلال أسابيع قليلة كما وعد بذلك مكتب رئيس الوزراء”.

وعن السلالة الهندية الجديدة المتحورة “دلتا” وخطة الوقاية لمواجهتها، أجاب: “الخطة لم تتغير كثيراً ونحن كنا نتوقع دخول هذا المتحور الهندي منذ أن سمعنا به”.

واستفاض “من أهم طرق الوقاية من هذا المرض هو التطعيم أولاً ولكن هذا ليس الوقاية الوحيدة، فالتطعيم يعتمد على توفير كميات كافية من الطعوم وهذا تتولاه رئاسة الحكومة وعن طريق مبادرة كوفتس وننتظر كميات من الطعوم ولعل أكثرها هو سبوتنيك لايت الروسي من جرعة واحدة”.