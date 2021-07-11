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وزير الصحة يزور مستشفى طرابلس المركزي و«الهضبة الخضراء» لمتابعة سير العمل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الصحة الليبية، قيام الوزير علي الزناتي، بزيارة تفقدية لمستشفى طرابلس المركزي.

وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عبر حسابها على فيسبوك، أن الدكتور علي الزناتي وزير الصحة، تفقد مستشفى طرابلس المركزي، خلال زيارته اليوم  للوقوف على إمكانيات المستشفى وسير العمل داخله، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح بيان الوزارة،  أن الوزير قام بجولة في المستشفى تفقد خلالها أقسام الحوادث، والإسعاف والطوارئ، والباطنة، ومركز العزل، بالإضافة إلى جولة ميدانية داخل مشروع تنفيذ مبنى الأورام بالمستشفى، والاطلاع على نسبة الإنجاز به.

وتابع البيان، أن جولة الوزير امتدت إلى مستشفى الهضبة الخضراء العام بطرابلس، وشملت الزيارة أقسام ومخازن المستشفى.

وختم البيان موضحًا أن تلك الزيارات للمرافق الصحية تأتي بهدف للوقوف على عين المكان، والنظر في أهم المشاكل  والاحتياجات التي تعيق تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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