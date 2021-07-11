«البيوضي»: أتوقع التصويت على الميزانية  بواقع 65 مليار دينار

قال المحلل السياسي سليمان البيوضي إنه يتوقع أن “يجرى التصويت على الميزانية وإقرارها بواقع 65 مليار دينار قد تنقص أو تزيد قليلا”، بحسب قوله.

وأضاف «البيوضي»، في تصريح لـ «سكاي نيوز عربية»، أنه “أمام رفض الحكومة إجراء أي تعديل على المشروع المقدم منها، يصر مجلس النواب على ضرورة تخفيضها للحد الأدنى استنادا لطبيعة الوضع السياسي والاجتماعي القائم في ليبيا”.

وأردف أن هذا الأمر يأتي “من منطلق أن الحكومة أمامها أشهر معدودة، ولا يمكنها تنفيذ برامجها”.

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يجتمع مجلس النواب في جلسة مهمة، الاثنين، لحسم ملفات عدة على رأسها مشروع الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، الذي لم يتم الاتفاق عليه منذ أشهر، وسط دعوات لوضع بدائل إن استمر الخلاف بشأنه