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خلال لقائه عميد بلدية البيضاء.. «الدبيبة» يبحث استكمال المشاريع المتعثرة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع  رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد، مع  عميد بلدية البيضاء علي حسين محمد، لبحث عددًا من الملفات الهامة في المدينة.

وأوضح حساب المجلس البلدي البيضاء، على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع تناول بحث العراقيل التي تواجه سير عمل بلدية البيضاء ومن ضمنها بعض المشاريع  المتعثرة التي تم التعاقد عليها عن طريق الحكومة المؤقتة سابقا ولم تستكمل  داخل البلدية مثل “ما يعرف بمشروع العيادة رقم 6 بحي البيضاء الجديدة” و “مشروع طريق مزارع الغريقة”، و “مشروع طريق جسر وادي الكوف” و “مشروع مفترق الحوت”.

ومن جانبه أبدى رئيس مجلس الوزراء استعداده لحل هذه المشاكل و أبدى رغبته لزيارة البلدية خلال الفترة القادمة.

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الدبيبة بلدية البيضاء

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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