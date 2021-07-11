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وزيرة العدل تجتمع مع أعضاء فرع الوزارة ببنغازي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمعت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، صباح اليوم الأحد، بأعضاء فرع وزارة العدل بنغازي من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.

وألقت الوزيرة خلال الاجتماع كلمة أكدت خلالها أن فرع الوزارة ببنغازي هو امتداد لديوان الوزارة بطرابلس، وأن الوزارة وحدة واحدة تعمل من خلال فروعها في كافة أنحاء البلاد.

وانتقلت الوزيرة عقب الاجتماع إلى مقر البيت الوظيفي الجديد بمنطقة قار يونس، حيث قامت بافتتاحه بعد أن استكمل فرع الوزارة صيانته وتجهيزه ليكون مقرا لائقا لاستقبال أعضاء الهيئات القضائية وموظفي الوزارة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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