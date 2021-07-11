قنصل إيطاليا يبحث مع “أقعيم” إعادة إعمار ليبيا

زار قنصل الجمهورية الإيطالية ” كارلو باتوري ” ، وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم العبدلي ” بمكتبة ببنغازي .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تطرق القُنصل الإيطالي خلال اجتماعه مع الوكيل عن العلاقة المُهمة علي جميع الأصعدة بين البلدين مُشيراً بأن ليبيا وأمنها من أبرز أولويات الجمهورية الإيطالية كما أكد علي تفهم دولته للوضع الراهن في البلاد وأن الجُمهورية الإيطالية تعمل علي تكثيف جهود الإتحاد الأوروبي لحلحلة المشاكل والعراقيل المُتعلقة بمحاربة الهجره والتطرف ..

وأكد أقعيم، على ضرورة العمل المُشترك خصوصاً في ملف الهجرة بين البلدين مشيراً علي أهمية إغلاق كافة السُبل أمام المتطرفين لتوغلهم بالإضافة إلى مكافحة تُجار البشر عبر المُتوسط وأضاف السيد الوكيل بضرورة تسهيل الإجراءات فيما يخص تأشيرات السفر للمواطنين الليبين والتعاون المشترك للحد من الهجرة غير الشرعية مكملاً حديثه في إشارةً واضحة علي أن وزارة الداخلية في جاهزية تامة لإتمام هذا العمل علي أكمل وجه ..

وفي الختام أشار الوكيل لضرورة الدعم الإيطالي في الاستثمار وتسريع عجلة البناء و الإعمار مؤكداً أن حكومة الوحدة الوطنية جاهزة لاستقبال أو لقاء أي وفد من الجمهورية الإيطالية و تأمينها في كافة المدن الليبية من خلال مُنتسبي وزارة الداخلية الأكفاء .