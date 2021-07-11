على نفقة الدولة.. سفارة ليبيا في تونس تحدد فندقين لإجراء تحليل كورونا مجاني للعالقين

أصدرت سفارة ليبيا في تونس، بيانا قالت خلاله، إنه بناء على ما وتصل إليه اجتماع لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في جمهورية تونس، فإنه على المواطنين العالقين بتونس والمتواجدون في مدن الجنوب التونسي عليهم التوجه من الان الي فندق دار جربة وفندق رويال قرطاج بجزيرة جربة، ابتداءً من اليوم الاثنين مصحوبين بجوازات سفرهم وذلك لأخذ بياناتهم من أجل إجراء تحليل فيروس كورونا على نفقة الدولة.

وتابعت السفارة:” وعلى المواطنين عند أخذ نتيجة التحليل الرجوع إلى القنصلية من أجل التصديق على نتيجة التحليل والتوجه فورا إلى منفذ رأس أجدير الحدودي للعودة إلى ليبيا علما بأن أسم المختبر هو “مختبر شمال هيلتون” بجانب حيث سيتم تسكينهم وأخذ مسحة تحليل الكشف عن فيروس كورونا وعند استلامهم لنتيجة التحليل “سالبة” يتوجهوا مباشرة لأرض الوطن ومن تكون نتيجة تحليله “موجبة” يبقي في الفندق حتي تعافيه على حساب الدولة الليبية.