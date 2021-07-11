سفارة ليبيا بتونس: تحاليل مجانية للمواطنين العالقين بمعبر رأس اجدير

أعلنت السفارة الليبية في تونس أن فرق مختبرات التحاليل التي تم التعاقد معها من قبل لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بتونس؛ باشرت في أخذ مسحات من المواطنين في معبر رأس اجدير من الجانب التونسي.

وقالت السفارة في بيان، إن “التحاليل تتم على نفقة الدولة الليبية وتقدم مجانا للمواطنين”، لافتة إلى أن “نتائج التحاليل تظهر بعد 4 ساعات من سحب العينات يتوجه بعدها المواطنين إلى ليبيا”.

ولفت البيان، إلى أن “اللجنة كانت قد حددت عدد من المختبرات الطبية التونسية التي تم اعتمادها لإجراء تحاليل للراغبين في العودة لليبيا على نفقة الدولة”.

وأوضحت السفارة، أن “التحاليل تقدم مجاناً للمواطنين قبل أن يتوجهوا مباشرة لأرض الوطن”، مشيرة إلى أنها “ستنشر أسماء المختبرات وعناوينها وأرقام الهواتف على صفحة السفارة لاحقا”.