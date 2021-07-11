ليبيا تتسلم رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

11 July, 2021

احتفلت منظمة المرأة العربية أمس الأحد، بمراسم تسليم رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة من الجمهورية اللبنانية متمثلة في السيدة/ كلودين عون رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إلى دولة ليبيا متمثلة في الوزيرة/ حورية خليفة الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية في الدورة العاشرة للمنظمة (2021-2023).

وقدمت الطرمال، في كلمتها الشكر إلى كافة المنخرطين في منظمة المرأة العربية وإلى السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لدورها البارز خلال ترأسها للدورة التاسعة للمجلس الأعلى للمنظمة، مثمنة الأهمية القصوى للمنظمة باعتبارها إحدى رموز التضامن العربي والتي تهدف إلى التباحث حول قضايا دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتغيرات المستمرة التي يعيشها العالم اليوم جراء تداعيات فيروس كورونا.

وفي تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” قالت الطرمال: “إن خطة ليبيا بعد تسلمها لمهام رئاسة منظمة المرأة العربية لا تخرج عن خطة المنظمة في حد ذاتها، لأن منظمة المرأة العربية منذ أن وجدت وجدت لدعم المرأة والنهوض بالمرأة العربية وحل كل المشاكل التي تتعرض لها المرأة، فنحن سنستلم هذه المهام لإكمال المسيرة وتحقيق ذات الأهداف باعتبار أن جامعة الدول العربية تضم العديد من الدول وتعتبر فسيفساء تجمع جميع المكونات الثقافية، ونحن سنعمل على الوقوف مع المرأة أينما وجدت سواء لمساعدتها على نيل استحقاقاتها سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية”.