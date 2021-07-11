حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي الاثنين والثلاثاء في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي، في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الاثنين والثلاثاء في ليبيا، أن يستمر الاعتدال على درجات الحرارة فى مدن الشمال.

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين تشهد استمرار الاعتدال على درجات الحرارة فى مدن الشمال مع بعض الارتفاع للرطوبة النسبية على السواحل ليوم الغد.

واشار التقرير إلى أن يومي الثلاثاء والاربعاء تكون درجات الحرارة اكثر ارتفاعا على الشمال الغربي من هذا اليوم لتعود الى الاعتدال يوم الخميس.

وتوقع التقرير ان يشهد الجنوب الغربي رياح شمالية تعمل على تلطيف درجات يوم الاثنين.

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