صندوق الأمم المتحدة للسكان: «كوفيد –19» كشف أوجه عدم المساواة في أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا إن وباء «كوفيد -19» أبان عن أوجه عدم المساواة والضعف الصارخة في أنظمة الرعاية الصحية.

و أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا اسر طوسون ، في بيان له بمناسبة يوم السكان العالمي المصادف لـ11 يوليو التزامهم بتوفير خدمات الصحة الإنجابية المستمرة للنساء والفتيات في البلاد بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفًا.

وعلى الرغم من أن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقد في القاهرة في عام 1994 قد غير الطريقة التي تعالج بها البلدان قضايا السكان والتنمية المستدامة، حيث وضع احتياجات وحقوق وتطلعات الأفراد في قلب التنمية المستدامة، فإن أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ظلت بعيدة عن ملايين النساء والفتيات والرجال والفتيان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ليبيا حسب اسر.

نظام صحي مستدام

وأشار إلى تأثير النزاع المسلح وعدم الاستقرار في ليبيا الذي طال أمده ووباء “كورونا” بشكل غير متناسب على حياة النساء والفتيات في ليبيا ، مما أدى إلى زيادة الضغط على الهياكل الخدمية. في وقت يؤدي نقص الخدمات المتخصصة وانعدام الثقة فيها إلى تفاقم الوضع.

وكشف عن اعتماد صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا مع شركائه أساليب مبتكرة من الوحدات الصحية المتنقلة إلى جانب بناء قدرات النظم الصحية ما قدم نتائج مذهلة. ومع ذلك شدد المسئول الاممي على الحاجة إلى العمل الطويل والجاد من أجل نظام صحي مستدام ذاتيًا في ليبيا.

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خدمات صندوق الأمم المتحدة للسكان

وقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان خدمات إلى أكثر من 7 آلاف شخص من خلال فرق طبية متنقلة منتشرة في طرابلس وسبها وغات. كما قدم للسكان استشارات مباشرة ، وجلسات إرشاد وتوعية بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية إلى 5 آلاف امرأة وفتاة أخرى.

وكان رئيس الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، علي الصلح، نظم يوم 4 يوليو الجاري اجتماعا مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، تناول مساندة ودعم وزارة الصحة الليبية ورعاية الإمومة والطفولة، ودعم وتمكين حماية المرأة وتمكين ومساعدة الشباب ودعمهم بالشراكة مع وزارة الشباب، ودعم وزارة الشؤون الإقتصادية.

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