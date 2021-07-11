في 20 بلدية.. الاتحاد الأوروبي يدشن حملة “سلامتي” للتوعية بتطعيم كورونا

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن اليوم، تعيش ليبيا حالة طوارئ تتطلب تكاثف جهود الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تفاقم الوضع الوبائي وبداية الموجة الثالثة في ليبيا، أعلنت بعض المستشفيات حالة الطوارئ وتم إيقاف الدراسة وغلق المنافذ البرية والجوية مع تونس التي تعاني وضع وبائي حرج.

وأضافت البعثة في إيجاز صحفي، هذه الأزمة العالمية لن تنتهي لأحد إلى أن تنتهي للجميع، و في هذا السياق، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعمه لحملات التطعيم والوقاية في جميع أنحاء العالم.

واستطرد، في إطار برنامج “سلامتي”، يمول الاتحاد الأوروبي حملة توعية للتطعيم ضد فيروس كورونا في 20 بلدية ليبية ويأمل أن يساعد على تشجيع الجميع على الحصول على التطعيم والالتزام بالإجراءات الوقائية .