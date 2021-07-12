ليبيا الان

الكوني محذرا: الخلافات بين مجلس الدولة والبرلمان ستعطل الانتخابات وسيغضب الشعب

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن أطراف العملية السياسية في ليبيا الذين شاركوا في ملتقى الحوار السياسي بجنيف كان عليهم تجاوز المختنق الذي وصلنا له الآن، بالموفقة على تكوين لجنة خاصة تضع القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات عبر التصويت كما حدث في الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأضاف الكوني في تصريح إلى برنامج «بلا قيود» على قناة «بي بي سي عربي» البريطانية رصدته “الساعه 24″، أن فشل الملتقى الأخير بجنيف يعود إلى تشبث كل طرف بطريقته لإدراة الانتخابات، «فمجلس الدولة يريد الاستفتاء على الدستور، أما البرلمان فيريد أن ينتخب الرئيس من الشعب وهناك تيار يرى أن الرئيس ينتخبه البرلمان»

وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى أن كل هذه المعوقات من شأنها تعطيل الموعد المحدد سلفا لإجراء الانتخابات في موعدها، وهو  24 من ديسمبر، والذي تجري من أجله عملية توحيد مؤسسات الدولة.

وأوضح الكوني أنه كان قد طرح فكرة على المحكمة العليا ومفوضية الانتخابات وعلى البعثة الأممية تتلخص في أن يصدر المجلس الرئاسي مرسوما رئاسيا بقوة القانون وينشر في الجريدة الرسمية، لاعتماد قاعدة دستورية للخروج من مأزق تنظيم الانتخابات في موعدها أمام  عدم التوافق من البرلماني ومجلس الدولة ولجنة الـ75 وعدم التفاهم الذي يحدث بها، لكنه أضاف مستدركان، أن هذا المقترح «قد يسبب بعض الفرقة ونحن نسعى لوحدة».

وأكد الكوني أنه يتفق مع الرأي القائم على أن يقوم الشعب الليبي بانتخاب رئيسه، ولا يتوافق مع العمل بمقترح أن تجري آليه هذه الانتخابات عبر البرلمان، منبها إلى أن الشعب الليبي في حالة غليان وغضب شديد من الساسة وأدائهم ويرى أنهم السبب الرئيسي في الأزمات الذي يعاني منها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ياكوكو مجلسكم الرئاسى ضعيف جدا ويحاول ارضاء المليشيات على حساب مصلحة الوطن فاهم المفات بعد اكثر من مائة يوم فشلتم فيها واولها المصالحة الوطنية وخروج المرتزقة وخروج المعتقلين السياسين وعودة المهحرين قبل اى انتخابات ولو كنت مكان الريس المنفى لقمت باول خدوة للمصالحة الوطنية بجمع جميع الاطراف على مائدة واحدة برئاسة المنفى وعلى يساره اللافى والدبيبة والمشرى والحداد وجويلى وعلى يمينه الكونى وعقيلة صالح والمشير خليفة حفتر والناضورى ولجنة الخمسة من هنا وهناك .
    ويتم المصارحة والمصالحة وقراءة الفاتحة ثم تلاوة قوله تعالى ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم .
    فان فشل فى ذلك فليرحل ويجلس فى بيته افضل ولاداعى لتضييع الوقت فى الجعجعة الفارغة

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