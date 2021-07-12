رئيس مصلحة الجوازات يبحث تفعيل نظام إصدار جواز السفر المقروء آليا 

استقبل رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، السفير مراد حميمة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية.

وأوضح حساب مصلحة الجوازات والجنسية على فيسبوك، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون وتسخير الإمكانيات الثنائية لتفعيل المحطات الخارجية بنظام إصدار جواز السفر المقروء آليا.

ومن جانبه، أكد رئيس المصلحة أن “الجهود الحثيثة أدّت إلى تفعيل بعض المحطات بالخارج، وأنها مستمرة لتفعيل باقي المحطات بالدول المستهدفة”.

وأكد أن “عملية طباعة البيانات الواردة من المحطات الخارجية تسير بشكل جيد وأن عملية إيصالها إلى أصحابها تتم بطريقة قانونية عبر القنوات الرسمية”.

ودعا السفير إلى “توطيد دعائم التعاون مع المصلحة لتسهيل إجراءات الحصول على جوازات السفر للمواطنين المغتربين”.