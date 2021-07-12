ليبيا الان

حورية طومان: تمكين المرأة بحاجة للجهد لرفع الوعي بحقوقها والمساواة مع الرجل

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت الوزيرة حورية طومان رئيسة المجلس الأهلي لمنظمة المرأة العربية ووزيرة المرأة إن قضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين هي من أبرز القضايا علي أجندة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيًا، ووضع المرأة ودورها فيه من ابرز القضايا التي نعمل عليها.

وأكدت في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، علي أولويات عملها هي المنصوص عليها في الإعلان التأسيسي لمنظمة وهي الوصول إلي المساواة الفعلية وتعزيز قدرات المرأة، مشيرة إلى  أنه مازال ملف المرأة يحتاج إلى الكثير من الجهد من قبل منظمة المرأة العربية خاصة في مجال رفع الوعي بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأنه من الملفات ذات الأولوية الفسوي حاليا هو ملف تمكين المرأة ودعمها الاقتصادي خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، وذلك بعد زادت معانتها خلال فترة كورونا، بجانب التعامل مع ملف دعم المرأة في دول الحروب والتي تعاني من أعباء الهجرة واللجوء.

وأشارت إلى أن التمكين السياسي للمرأة ودعمها اقتصاديا على رأس الأولويات، متابعة، فلا يزال أمامنا وقت للعمل علي تقبل الثقافة المجتمعية الخاصة بتمكين المرأة علي جميع الأصعدة في دولنا العربية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ليبي+ ليبي = الأصلاح الليبي:
    12 يوليو، 2021 الساعة 3:16 ص

    هل ةساوي نفسك ـ مع والدك الذي رباك ..؟!!
    هل تساوي نفسك مع زوجك الذي رعاك ..؟!!
    هل تساوي نفسك مع أخوك الذي حماك ..؟!!
    والله صدق الله العظيم – عندما لعنهن -بسم الله الرحمن الرحيم
    ” لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 114 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 115 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا 116 إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا 117 لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 118 وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا 119 يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا 120 أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ”
    صدق الله العظيم

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