حورية الطرمال: تمكين المرأة بحاجة للجهد لرفع الوعي بحقوقها والمساواة مع الرجل

قالت الوزيرة حورية الطرمال رئيسة المجلس الأهلي لمنظمة المرأة العربية ووزيرة المرأة إن قضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين هي من أبرز القضايا علي أجندة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيًا، ووضع المرأة ودورها فيه من ابرز القضايا التي نعمل عليها.

وأكدت في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، علي أولويات عملها هي المنصوص عليها في الإعلان التأسيسي لمنظمة وهي الوصول إلي المساواة الفعلية وتعزيز قدرات المرأة، مشيرة إلى أنه مازال ملف المرأة يحتاج إلى الكثير من الجهد من قبل منظمة المرأة العربية خاصة في مجال رفع الوعي بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأنه من الملفات ذات الأولوية الفسوي حاليا هو ملف تمكين المرأة ودعمها الاقتصادي خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، وذلك بعد زادت معانتها خلال فترة كورونا، بجانب التعامل مع ملف دعم المرأة في دول الحروب والتي تعاني من أعباء الهجرة واللجوء.

وأشارت إلى أن التمكين السياسي للمرأة ودعمها اقتصاديا على رأس الأولويات، متابعة، فلا يزال أمامنا وقت للعمل علي تقبل الثقافة المجتمعية الخاصة بتمكين المرأة علي جميع الأصعدة في دولنا العربية.