رداً على قرار حصر وتصنيف موظفي الخارجية بالحكومة المؤقتة.. خارجية النواب للدبيبة: يجب سحب القرار فوراً واعتباره في حكم العدم

أصدرت لجنة الشؤون الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بياناً بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بتشكيل لجنة لحصر وتصنيف موظفي وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

اللجنة، وفي بيانها الذي طالعته قناتنا، استنكرت بأشد العبارات قرار الدبيبة رقم (161) لسنة 2021 م، بخصوص تصنيف موظفي وزارة الخارجية و الذي اقتصر فقط على حصر موظفي وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة ومقرها مدينة البيضاء، ولم يشمل موظفي وزارة الخارجية بما يسمى “حكومة الوفاق” ومقرها مدينة طرابلس.

واعتبرت اللجنة، أن هذا انحيازا لجانب دون الأخر وتجاوزا لمخرجات اتفاق جنيف الذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية، معبرةً عن بالغ قلقها من أن يكون لهذا القرار عواقب وخيمة على مسار التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات في الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق.

وأشار اللجنة إلى أن “هذا القرار يبدو كتصفية حسابات مع السلطات السابقة، وسيغذي المشاعر بالإقصاء والظلم في الوقت الذي نسعى لطي صفحة الماضي الأليم، علما أن موظفي الحكومة المؤقته من كافة أنحاء ليبيا وليسوا من جهة واحد”، معبرةً عن استغرابها من التجاوز القانوني لوزيرة الخارجية، بقيامها بمراسلة رئاسة الوزراء لتشكيل اللجنة المذكورة رغم أن هذا يقع ضمن اختصاصات وزارتها”.

ودعت اللجنة، الدبيبة إلى “سحب القرار فوراً واعتباره في حكم العدم وإعادة صياغته بحيث يشمل تصنيف الموظفين في كلتا الوزارتين بالحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق وأي حكومات سابقة”.

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