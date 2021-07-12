تكتلات سياسية: إخفاق حوار جنيف محاولة لتعطيل الانتخابات والحياد عن خارطة الطريق

صدر عن 9 تكتلات سياسية بيانًا حول متابعة ما تم توصلت إليه لجنة الحوار السياسي في جنيف من “إخفاق” والتطورات السياسية في البلاد.

وأكد البيان الذي اطلعت عليه قناتنا، أن “لجنة الحوار السياسي أخفقت في الوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما يمثل محاولة تعطيل للاستحقاق الانتخابي والحياد عن خارطة الطريق المتفق عليها المرحب بها من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي”.

وأردف البيان، أن “الليبيين استبشروا خيرا بهذه الخارطة إلا أن هذه الأحزاب والتكتلات تعرب عن موقفها اليوم في إطار ما توارد من معلومات حول رشاوى أعلنت البعثة الأممية عن التحقيق فيها وخشية من الإخفاق في إنجاز خارطة الطريق المذكورة”.

وأشاد البيان؛ بالجهود السياسية والدبلوماسية للدول الملتزمة بتنفيذ مخرجات برلين حرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل بعد أن تم الترحيب سابقا من قبل الأحزاب التكتلات الـ11 بنتائج لجنة الحوار السياسي في الاتفاق على خارطة الطريق وإنتاج السلطة التنفيذية.

وتابع البيان، أن “هذه السلطة تمثلت في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية فيما تم التأكيد على أهمية الالتزام بخارطة الطريق والمطالبة بإعلان انتهاء مهمة لجنة الحوار السياسي الحالية والإسراع في إصدار التشريعات المطلوبة وقانون الانتخابات الرئاسية المباشرة”.

وثمن البيان، عاليا “دور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي يان كوبيتش لحرصهم الذي أبدوه في تنفيذ خارطة الطريق والجهود المبذولة للإيفاء بمخرجات برلين في وقت يتم فيه تقديم الشكر للحكومة السويسرية لتعاونها ومساهمتها في عقد اللقاءات على أراضيها”.

والتكتلات الموقعة على البيان، هم: “الحزب المدني الديمقراطي” و”تكتل إحياء ليبيا” و”حراك الإرادة الوطنية”، و”الحراك الوطني الليبي” و”تيار شباب التغيير” و “تجمع ريادة” و”التكتل الوطني للبناء الديمقراطي”، و”حراك 24 ديسمبر” و”حراك ليبيا تنتخب رئيسها”، و”الاتحاد النسائي درنة”، و”تجمع الإرادة الوطنية”.

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