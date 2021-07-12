خلال زيارتها لبنغازي.. وزيرة العدل تفتتح البيت الوظيفي الجديد بقاريونس

اجتمعت وزيرة العدل اليوم الأحد بأعضاء فرع وزارة العدل بنغازي من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني بالوزارة.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان، أن “الوزيرة ألقت كلمة أكدت خلالها أن “فرع الوزارة بنغازي هو امتداد لديوان الوزارة بطرابلس، وأن الفرع وحدة واحدة تعمل من خلال فروعها في كافة أنحاء البلاد”، مشددة على ضرورة العمل بكل مهنية وتفان”.

وتابع البيان، أن “الوزيرة والفريق المرافق انتقلوا إلى مقر البيت الوظيفي الجديد بمنطقة قاريونس، حيث قامت بافتتاحه بعد أن استكمل فرع الوزارة صيانته وتجهيزه ليكون مقرا لائقا لاستقبال أعضاء الهيئات القضائية وموظفي الوزارة”.

تجدر الإشارة إلى أن البيت الوظيفي بنغازي يتكون من ثلاث طوابق ويحتوي على غرف فردية وزوجية غرف ضيافة و كافة المرافق اللازمة لخدمة الضيوف.

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