خلال لقائه عميد بلدية البيضاء.. الدبيبة يبحث استكمال المشاريع المتعثرة

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأحد، مع عميد بلدية البيضاء علي حسين محمد، لبحث عددًا من الملفات الهامة في المدينة.

وأوضح المجلس البلدي البيضاء، على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع تناول بحث العراقيل التي تواجه سير عمل بلدية البيضاء ومن ضمنها بعض المشاريع المتعثرة التي تم التعاقد عليها عن طريق الحكومة المؤقتة سابقا ولم تستكمل داخل البلدية مثل ما يعرف بمشروع العيادة رقم 6 بحي البيضاء الجديدة ومشروع طريق مزارع الغريقة، ومشروع طريق جسر وادي الكوف ومشروع مفترق الحوت.

ومن جانبه أبدى رئيس مجلس الوزراء استعداده لحل هذه المشاكل و أبدى رغبته لزيارة البلدية خلال الفترة القادمة.

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