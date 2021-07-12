مجلس النواب يستأنف اليوم مناقشة الميزانية وانتخاب الرئيس

يستأنف مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، خلال جلسة اليوم الإثنين، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في ختام جلسة الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن تناقش جلسة اليوم التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021؛ الذي تأجل طرحه للتصويت بسبب خلافات بين النواب والحكومة حول بنود الميزانية وقيمتها.

وعقدت لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عمر تنتوش، اجتماعًا مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة لمناقشة مشروع القانون بناء على ما أقره المجلس في جلسة الإثنين الماضي.

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