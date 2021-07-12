التكبالي: يجب على الليبيين ألا يفرطوا في حقهم في انتخاب الرئيس مباشرة

حذر عضو مجلس النواب علي التكبالي، الليبيين من أن يفرطوا في حقهم في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، بعد أن فرطوا في السابق بكل حقوقهم ورضوا بحالة من ضنك العيش.

وطالب الشعب، في مداخلة مرئية في لقاء مع قناة العربية الحدث، بالخروج إلى الشوارع إذا ما فرض عليهم انتخاب الرئيس من مجلس النواب، مشددا على أن الليبيين يجب أن يخرجوا ويفرضوا رأيهم في هذا الأمر.

وأشار إلى أن الشعب هو الذي أتى بمجلس النواب، ثم رأى ما فعله بعض الأعضاء في المجلس، مضيفا: “عليهم إذا أن يختاروا رئيسهم بأنفسهم وإلا فإنه ستكون هناك مشكلة كبرى وعليهم ألا يندموا كما ندموا في السابق”.

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