صحيفة بريطانية تنشر صور أقمار صناعية لانفجار مستودع ذخيرة ‏بمركز احتجاز لاجئين في غريان

كشف تقرير عن وقوع انفجار في أحد مراكز الاحتجاز في ‏ليبيا، الظروف الخطيرة التي يعانيها اللاجئين، لافتة ‏إلى أن الناجون كانوا بالمئات، وفروا من المركز بعدما تغلبوا على ‏الحراس، إثر انفجار ذخيرة مُخزّنة بمكان قريب.‏

وأوضح موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في تقرير له، أن السلطات في مركز احتجاز ‏المهاجرين في ليبيا، نفت أن سبب الانفجار الذي وقع بالمركز شهر ‏يونيو الماضي، نشأ من مستودع أسلحة وذخيرة على بعد ‏خطوات قليلة من مكان احتجاز اللاجئين، أو أسفر عن إصابة أي ‏شخص آخر.‏

ونقلت عن مدير المركز قوله إن الانفجار نجم عن عبوة غاز، ولكن ‏الناجون يقولون عكس ذلك، حيث يشيرون إلى أن شرارة في مخزن ‏الذخيرة تسببت في الانفجار في المركز الواقع في غريان، لافتين إلى ‏وقوع العديد من الإصابات، فضلاً عن الوفيات المحتملة‎.‎

وقال أحد الناجين، إنهم تمكنوا من الفرار بالقوة، بعدما تغلبوا على ‏عدد من الحراس هناك، وبعدما هربوا اكتشفوا أن عدد من الجرحى ‏فروا معهم، وتمكنوا من الاختباء في الجبال.‏

وذكر التقرير أن الحادث يسلط الضوء على انتشار ممارسة احتجاز ‏اللاجئين بالقرب من مخازن الأسلحة، وما يترتب على ذلك من ‏مخاطر، خاصة أنه يأتي في وقت تتم فيه إعادة أعداد قياسية من ‏اللاجئين الذين يتم إرجاعهم إلى ليبيا ومنها إلى مراكز الاحتجاز‎.‎

ونشر التقرير صور الأقمار الصناعية للموقع، التي التقطت قبل ‏الانفجار وبعده، إلى جانب إفادات الشهود، والتي أكدت أن الانفجار ‏وقع في 20 يونيو في أبو رشادة، وهو مركز احتجاز للمهاجرين في ‏غريان يقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، ‏في منطقة جبل نفوسة‎.‎



ويظهر من صور الأقمار الصناعية عالية الدقة أنه على ما يبدو ‏مجمعًا عسكريًا بمركبات مدرعة في المنطقة المجاورة، حيث تظهر ‏فيها دبابة ومركبات عسكرية ومدفع مدفعية في الصور التي حصل ‏عليها موقع “ميدل إيست آي” وكانت بالقرب من مركز احتجاز ‏اللاجئين، حيث وقع الانفجار.‏

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