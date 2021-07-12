المجلس البلدي مصراتة يعلن استنفار كافة العناصر الطبية ‏والطبية المساعدة لمواجهة تفشي كورونا

أوصى المجلس البلدي مصراتة، كافة القطاعات والمصالح العامة بالمدينة، بالعمل بنظام التناوب بأقل عدد ممكن من الناس، بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.
وأشار المجلس في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنه وفق إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض والتطور الأخير للوضع الوبائي، الذي يستوجب تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشاره وضمان السلامة العامة للجميع، وفق ما أعلنته حكومة الوحدة المؤقتة من إجراءات منها إيقاف الدراسة، وإقفال كافة المنافذ البرية والبحرية خلال هذه الفترة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
وأصدر المجلس جملة قرارات مع اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، ومدير مركز مصراتة الطبي، والجهات الأمنية والضبطية ودار الإفتاء ومكتب الأوقاف للشؤون الإسلامية.
وجاءت في تلك القرارات ضرورة استنفار كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة، وضمان التحاقهم بمؤسساتهم الطبية.
وأوصى المجلس أيضا كافة القطاعات والمصالح العامة بالبلدية، باعتماد نظام العمل بالتناوب، بأقل عدد من الموظفين، والقيام بأعمال النظافة والتعقيم داخل المقرات.
ووجه المجلس كافة أصحاب الأسواق العامة والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمتنزهات والمصائف، باتباع الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط الوقائية.
وطالب كافة المواطنين بأخذ الأمر بجدية واهتمام والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، موجها بضرورة أن يطبق كافة المواطنين العائدين حديثا من الخارج اتباع قواعد الحجر الصحي لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، مشيرا إلى ضرورة تطبيقه من قبل المخالطين لهم أيضا.
وأشار أيضا إلى ضرورة أن تنفذ كافة الأجهزة الأمنية والرقابية والضبطية، اتخاذ ما يلزم من شأنها المتابعة في رصد المخالفات، منوها إلى أن الوضع خطير وفي حالة لم يحدث تحسن أو انحسار لانتشار الوباء، سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية أكثر صرامة.
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