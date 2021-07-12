المجلس البلدي مصراتة يعلن استنفار كافة العناصر الطبية ‏والطبية المساعدة لمواجهة تفشي كورونا

أوصى المجلس البلدي مصراتة، كافة القطاعات والمصالح العامة ‏بالمدينة، بالعمل بنظام التناوب بأقل عدد ممكن من الناس، بعد ‏تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد ‏‏19”.‏

وأشار المجلس في بيان عبر حسابه على موقع ‏التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنه وفق إحصائيات المركز ‏الوطني لمكافحة الأمراض والتطور الأخير للوضع الوبائي، الذي ‏يستوجب تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشاره ‏وضمان السلامة العامة للجميع، وفق ما أعلنته حكومة الوحدة ‏المؤقتة من إجراءات منها إيقاف الدراسة، وإقفال كافة المنافذ البرية ‏والبحرية خلال هذه الفترة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.‏

وأصدر المجلس جملة قرارات مع اللجنة العليا لمجابهة ‏جائحة كورونا، ومدير مركز مصراتة الطبي، والجهات الأمنية ‏والضبطية ودار الإفتاء ومكتب الأوقاف للشؤون الإسلامية.‏

وجاءت في تلك القرارات ضرورة استنفار كافة العناصر الطبية ‏والطبية المساعدة، وضمان التحاقهم بمؤسساتهم الطبية.‏

وأوصى المجلس أيضا كافة القطاعات والمصالح العامة بالبلدية، ‏باعتماد نظام العمل بالتناوب، بأقل عدد من الموظفين، والقيام ‏بأعمال النظافة والتعقيم داخل المقرات.‏

ووجه المجلس كافة أصحاب الأسواق العامة والمحال التجارية ‏والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمتنزهات ‏والمصائف، باتباع الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والالتزام ‏بكافة الاشتراطات والضوابط الوقائية.‏

وطالب كافة المواطنين بأخذ الأمر بجدية واهتمام والالتزام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، موجها بضرورة ‏أن يطبق كافة المواطنين العائدين حديثا من الخارج اتباع قواعد ‏الحجر الصحي لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، مشيرا إلى ضرورة ‏تطبيقه من قبل المخالطين لهم أيضا.‏

وأشار أيضا إلى ضرورة أن تنفذ كافة الأجهزة الأمنية والرقابية ‏والضبطية، اتخاذ ما يلزم من شأنها المتابعة في رصد المخالفات، ‏منوها إلى أن الوضع خطير وفي حالة لم يحدث تحسن أو انحسار ‏لانتشار الوباء، سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية أكثر صرامة.‏

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