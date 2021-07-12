امغيب: قانون الانتخابات المُعد مسبقًا من مجلس النواب هو ‏المتاح الآن لاعتماده كقاعدة دستورية

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن القانون رقم 5 المقرر في وقت سابق من قبل مجلس النواب، بشأن انتخاب الرئيس من قبل الشعب، هو المتاح حاليا لاعتماده كقاعدة دستورية لانتخابات 24 ديسمبر.
وأشار امغيب في تصريحات عبر قناة العربية الحدث، إلى أن حوارات اللجنة الدستورية التابعة للملتقى الحوار في جنيف باءت بالفشل، ولم يتوصلوا إلى إصدار أي قاعدة دستورية تستند عليها الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.
وتابع بقوله: “وليس أمامنا إلا العودة إلى القانون رقم 5 المقرر من قبل مجلس النواب، بشأن انتخاب الرئيس من قبل الشعب، وهذا القانون يصلح وهو المتاح الآن، لأن يكون قاعدة دستورية تستند عليها الانتخابات في ديسمبر”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك