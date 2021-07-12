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امغيب: قانون الانتخابات المُعد مسبقًا من مجلس النواب هو ‏المتاح الآن لاعتماده كقاعدة دستورية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن ‏القانون رقم 5 المقرر في وقت سابق من قبل مجلس النواب، بشأن ‏انتخاب الرئيس من قبل الشعب، هو المتاح حاليا لاعتماده كقاعدة ‏دستورية لانتخابات 24 ديسمبر.‏

وأشار امغيب في تصريحات عبر قناة العربية الحدث، إلى أن حوارات اللجنة الدستورية التابعة للملتقى الحوار في ‏جنيف باءت بالفشل، ولم يتوصلوا إلى إصدار أي قاعدة دستورية ‏تستند عليها الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.‏

وتابع بقوله: “وليس أمامنا إلا العودة إلى القانون رقم 5 المقرر من ‏قبل مجلس النواب، بشأن انتخاب الرئيس من قبل الشعب، وهذا ‏القانون يصلح وهو المتاح الآن، لأن يكون قاعدة دستورية تستند ‏عليها الانتخابات في ديسمبر”.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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