السويح: البعثة الأممية لم تستخدم الحزم مع المعرقلين وهجوم المشري عليها يربك المشهد

أفاد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، علي السويح، بأن تصريحات رئيسه، خالد المشري، ستساهم في إرباك المشهد، لافتا إلى أن البعثة الأممية ساهمت في إطالة أمد الأزمة.
وأكد السويح في تصريحات لموقع “عربي 21″ الممول من قطر، أن البعثة الأممية ساهمت في إطالة أمد الأزمة الليبية، بسبب دعوتها لشخصيات ليس لهم تأثير على الأرض، ولا يمثلون أطرافا فاعلة أكبر، وهو دليل على عدم فعاليتها، وكذلك توسعها في دائرة التواصل ما شتت جهودها.
ولفت إلى أن أبرز أزمات البعثة أنها لم تستخدم الحزم مع المعرقلين الحقيقيين، سواء من الليبيين أنفسهم أو من الدول المتداخلة في الشأن الليبي، ولو أن البعثة اتبعت مسار الإعلان الدستوري في الاستفتاء على الدستور، لحسم الأمر سواء بقبوله من الشعب الليبي أو برفضه لما كان هناك مشكلة الآن، لكنها تجاهلت الأمر وكذلك البرلمان والمفوضية.
وتطرق إلى تصريحات المشري الأخيرة بقوله إنها يمكن أن تساهم في إرباك المشهد، لكن إذا كانت هناك نية صادقة من البعثة بمشاركة كل الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي والتفكير بموضوعية ووضع قاعدة دستورية لصالح الوطن دون تفصيل على أي شخص أو فصيل، فيمكن أن يكون حل وإن كان مؤقتا، وكل هذا في حال تعذر الاستفتاء على الدستور.
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