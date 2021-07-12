السويح: البعثة الأممية لم تستخدم الحزم مع المعرقلين وهجوم المشري عليها يربك المشهد

أفاد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، ‏علي السويح، بأن تصريحات رئيسه، خالد المشري، ستساهم في إرباك المشهد، لافتا إلى ‏أن البعثة الأممية ساهمت في إطالة أمد الأزمة.‏

وأكد السويح في تصريحات لموقع “عربي 21″ الممول من قطر، أن ‏البعثة الأممية ساهمت في إطالة أمد الأزمة الليبية، بسبب دعوتها ‏لشخصيات ليس لهم تأثير على الأرض، ولا يمثلون أطرافا فاعلة ‏أكبر، وهو دليل على عدم فعاليتها، وكذلك توسعها في دائرة ‏التواصل ما شتت جهودها.‏

ولفت إلى أن أبرز أزمات البعثة أنها لم تستخدم الحزم مع المعرقلين ‏الحقيقيين، سواء من الليبيين أنفسهم أو من الدول المتداخلة في ‏الشأن الليبي، ولو أن البعثة اتبعت مسار الإعلان الدستوري في ‏الاستفتاء على الدستور، لحسم الأمر سواء بقبوله من الشعب ‏الليبي أو برفضه لما كان هناك مشكلة الآن، لكنها تجاهلت الأمر ‏وكذلك البرلمان والمفوضية.‏

وتطرق إلى تصريحات المشري الأخيرة بقوله إنها يمكن أن تساهم ‏في إرباك المشهد، لكن إذا كانت هناك نية صادقة من البعثة ‏بمشاركة كل الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي والتفكير بموضوعية ‏ووضع قاعدة دستورية لصالح الوطن دون تفصيل على أي شخص ‏أو فصيل، فيمكن أن يكون حل وإن كان مؤقتا، وكل هذا في حال ‏تعذر الاستفتاء على الدستور.‏

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