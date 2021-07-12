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خوفاً على «صريرة» دار الإفتاء.. «الساعدي»: الليبيون سيزدادون ألماً لو سلموا منصب المحافظ لعقيله وعصابته

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دافع سامي الساعدي، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة في قوائم الإرهاب على بقاء الصديق الكبير في منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، زاعماً أن ترك أمر هذا المنصب لمجلس النواب ورئيسه كان سيزيد من آلام الليبيين وليس النواب الذين وصفهم بالعصابة.

وقال «الساعدي»، الذي عينه المفتي المعزول الصادق الغرياني أمينًا لما يسمى «مجلس بحوث دار الإفتاء»، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: تخيلوا لو جماعة «التنازلات المؤلمة» سلموا منصب المحافظ لعقيلة وعصابته، كم سيزداد ألم الليبيين؟”.

وأضاف القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة في قوائم الإرهاب “طبعًا مؤلمة لليبيين المساكين وليس لتلك الزمرة”.

يأتي هذا المنشور، بعد يوم من منشور سابق، دعا فيه سامي الساعدي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى تدبير أمر الميزانية بعيداً عن مجلس النواب، حيث قال: “بإمكان رئيس الحكومة ترتيب أمر الميزانية مع الرئاسي والمصرف المركزي، ويتجاوز تلك المخلوقات في البرلمان والتي تتلذذ بعذابات الليبيين”.

وأكد محللون أن هذين المنشورين وغيرهما، يأتوا في إطار سعي دار الإفتاء المحموم للحفاظ على ما تقتنصه من أموال عامة كل عام، من جهة، وخشيتها من قطع هذا الشريان المالي عنها، إذا استبعد مجلس النواب مخصصات المؤسسات المعطلة، وعلى رأسها دار الإفتاء، من الميزانية حال اعتمادها.

الوسوم

الساعدي الغرياني الكبير المصرف المركزي دار الإفتاء

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اللص الكبير مكانه الطبيعى الاعدام فى ميدان عام بعد ان بدد اموال سبعة مليون ليبى ودور مجلس النواب المحافظة على اموال الشعب ومراقبة صرف الميزانية العامة حتى لا يتم صرف اموال الشعب للفاسدين والمجرمين والارهابين .
    اما هؤلاء المهابيل بدار الافتراء على الله وعلى الشرفاء فيجب ان يطبق عليهم حد الحرابة

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  • هذا يثبت ان الصديق الكبير داعم للارهاب وشهد شاهد من اهلها وبالتالى على مجلس النواب احالة اللص الكبير للنائب العام فورا فهو الجهة الرقابية باسم الشعب التى تحافظ على المال العام واوجه انفافه

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