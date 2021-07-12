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 اليوم.. مجلس النواب يستأنف جلسة مناقشة الميزانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، كما ستناقش الجلسة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.

وبحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، من المقرر أن تناقش الجلسة أيضا التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021؛ الذي تأجل طرحه للتصويت بسبب خلافات بين النواب والحكومة حول بنود الميزانية وقيمتها.

وكانت قد عقدت لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عمر تنتوش، اجتماعًا مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة لمناقشة مشروع القانون بناء على ما أقره المجلس في جلسة الإثنين الماضي.

الوسوم

الميزانية العامة انتخابات 24 ديسمبر مجلس النواب

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اخبار ليبيا 24

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