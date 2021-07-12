عمران: البعثة الأممية تسعى لتهشيم الإطار القانوني في ليبيا

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية ‏عمران، إن المشكلة الأكبر هو أن البعثة الأممية ومن حولها يسعون ‏لتهشيم الإطار القانوني في ليبيا، بمحاولات استصدار القاعدة ‏الدستورية بمنأى عن ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” والنواب عبر منح المجلس الرئاسي صلاحيات ‏لا يملكها.‏

وأشارت عمران في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ الممول من قطر، إلى أن ما صرح به رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري يدور في إطار التأكيد على النهج ‏الذي تتبعه البعثة الأممية منذ فترة طويلة، الذي بدأ يتضح للعيان ‏وتجلى أكثر عند تشكيلها لملتقى الحوار ومنحه صلاحيات تشريعية ‏ودستورية.‏

ولفتت إلى أنه برغم المحاولات الفاشلة التي تقودها البعثة لإخراج ‏قاعدة دستورية، تصلح كأساس لانتخابات تشريعية ورئاسية بديلا ‏عن مشروع الدستور، فإنها ما زالت تصر على إقصاء مشروع ‏الدستور، وضرب المسار التأسيسي بالكامل انصياعا لضغوطات ‏بعض الدول لتمهيد الطريق، لفرض شخصيات بعينها وزج ليبيا في ‏مرحلة انتقالية جديدة. ‏

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