حويلي: مقترح الكوني بإصدار القاعدة الدستورية غير قانوني لكنه ‏قد يُمرر بسبب فشل الجهات التشريعية

أكد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” ‏وأحد أعضاء ملتقى الحوار ‏السياسي، ‏عبدالقادر حويلي، إن مقترح ‏عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بإصدار قاعدة دستورية ‏للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية، “غير قانوني”، لكنه ‏قد يتم تمريره بسبب فشل الجهات التشريعية في استصدارها.‏

وأوضح حويلي في تصريحات عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء الإخواني، أن “ما طرحه الكوني بشأن طرح القاعدة الدستورية في ‏مرسوم منشور في الجريدة الرسمية، مخالف للإعلان الدستوري”، ‏مستدركًا بأنه لو “أن المجلس الرئاسي السابق أو الحالي وضعوا قرارًا بمشروع ‏الاستفتاء على الدستور فقط فسيكون أمر صحيح، ولكن ليس ‏القاعدة الدستورية”، بحسب قوله.‏

وأضاف بقوله “لكن الأمور في ليبيا كلها مرتبكة من 2015 إلى الآن ‏حتى أن المجلس الرئاسي السابق لم يعمل بقانون ميزانية وعمل ‏بترتيبات مالية، وربما تسير هذه العملية لأن الأجسام المناط بها ‏إصدار التشريعات لم تقم بواجبها التشريعي حتى الآن”، بحسب قوله.‏

وأشار إلى أن “هذه القاعدة إذا ما استثنت كل من اعتدى على ‏طرابلس فالمنطقة الغربية سترضى عنها، وإذا هذه القاعدة منعت ‏من اعتدى فلن يرضى عليها الطرف الآخر، وسيتكرر ما حدث في ‏ملتقى الحوار السياسي أيضا، وسنظل في نفس الدائرة”، بحسب قوله.‏

ولفت إلى أن “المشكلة في مجلس النواب، لأنه ماطل ولم ينفذ ‏اتفاقات الغردقة-2 والتي خرجنا خلالها بصيغة وقاعدة دستورية ‏بالاستفتاء أولا، ولكن مجلس النواب لم يعتمد هذه القاعدة وحاليا ‏يمكن أن يعتمد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تلك القاعدة ‏الدستورية”، بحسب قوله.‏

وأكد أنه “بعد إدخال القاعدة الدستورية سندخل إلى الصراع الآخر ‏وهو قانون الانتخابات، لأن هذا به أيضًا أفخاخ عديدة ومشاكل ‏عديدة يجب أن يتم مناقشتها والاتفاق حولها، بدءا من عدد ‏مجلس النواب القادم وطبيعة الدوائر إلى كافة الاشتراطات الأخرى”، بحسب قوله.‏

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وتحدث عن أنه “بتلك الوتيرة التي يسير عليها مجلس النواب أو ‏ملتقى الحوار السياسي، لا أعتقد أنه سيكون هناك قاعدة دستورية ‏منجزة في 1 سبتمبر”، بحسب قوله.‏

وانتقل بالحديث عن تأكيد المفوضية أنها قد لا تتمكن من إجراء ‏الانتخابات البرلمانية والرئاسية إذا ما استلمت القاعدة الدستورية ‏بعد 1 سبتمبر، قال إن “المفوضية تتحدث من الناحية ‏الفنية، ولكن خارطة الطريق تقول إن خارطة الطريق يجب أن ‏تجرى في وضع آمن وبنزاهة وشفافية، لكن هذا الوضع الليبي ‏الحالي لا يسمح بالأمر”، بحسب قوله.‏

واستدرك بقوله “جزء من المعرقلين حاليا يلجئون إلى هذا النص في ‏خارطة الطريق لتأكيد الانتخابات ويطالبون بتشكيل لجنة دولية ‏لتوضيح هل الوضع الليبي آمن وغير آمن”، بحسب قوله.‏

وذكر أنه لنكن صادقين الانتخابات البرلمانية أسهل من الناحية ‏الأمنية والإجرائية، لأن المرشحين من نفس المنطقة والناخبين ‏أيضا، لكن الانتخابات الرئاسية تحتاج أن يتجول الرئيس في كل ‏المناطق الليبية وهذا لا يمكن، ولذلك لا أعتقد أنها سيمكن إجرائها ‏في 24 ديسمبر.‏

وأتم بقوله “الحل موجود لو أن البعثة لم تهدر الفرص، حيث أنها ‏ضيعت فرصة ثمينة خلال جلسة الحوار الأخيرة بعدم الذهاب إلى ‏التصويت على القاعدة الدستورية في أي من أيامها والتي كانت ‏ستخرج القاعدة الدستورية بصورة كاملة في تلك الفترة”.‏

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