أوحيدة: بقاء الحكومة والمجلس الرئاسي في الحكم لن يكون مقبولاً بعد تاريخ 24 ديسمبر

رأى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن بقاء الحكومة والمجلس الرئاسي في الحكم لن يكون مقبولاً بعد تاريخ 24 ديسمبر، وعزا رفض بقائهما لما تردد عن وجود لوبي من أعضاء ملتقى الحوار مؤيد لإطالة عمر حكومة الوحدة الوطنية.

أوحيدة، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، لم يستبعد أن تُقدم حكومة الدبيبة على تكرار السيناريو الذي اتبعته سابقتها (حكومة الوفاق) بتمديد إطار وصلاحيات عملها من عام واحد إلى ما يقرب من خمسة أعوام.

ودعا مجلس النواب إلى “القيام بدوره في اعتماد قاعدة دستورية يتم بموجبها إجراء الانتخابات في موعدها”، محذراً من أن “التأخير في إنجاز هذا الاستحقاق سيتسبب في حدوث انقسام سياسي أكثر حدة مما سبق”.

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