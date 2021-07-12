العباني: القاعدة الدستورية ستوقف حكومة الدبيبة المؤقتة عن بذل المساعي للبقاء في الحكم

دعا عضو مجلس النواب محمد عامر العباني مجلسه كونه السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين إلى الاضطلاع بدوره التشريعي والعمل على إخراج القاعدة الدستورية، معتبراً أن هذا الإجراء قد يوقف حكومة الدبيبة المؤقتة عن بذل المساعي للبقاء في الحكم ربما لعام آخر بعد تاريخ انتهاء ولايتها.

العباني، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، اعتبر أن “ثمن هذا البقاء أو الاحتكام لسياسة الأمر الواقع وفرضه سيدفعه المواطن الليبي باستمرار معاناته مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي لم تنجح الحكومة الراهنة إلى الآن في التقليل من حدتها بدرجة تذكر”.

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