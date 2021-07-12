على نفقة الدولة.. مسحات لليبيين العالقين برأس جدير

باشرت فرق مختبرات التحاليل، التي تم التعاقد معها من قبل لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بتونس، أخذ مسحات من المواطنين العالقين في معبر رأس اجدير من الجانب التونسي، في أماكن تواجدهم.

ومن المقرر الكشف عن النتائج في غضون أربع ساعات، قبل عودة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن مباشرة.

جدير بالذكر أن هذه التحاليل تُجرى على نفقة الدولة الليبية، وتقدم مجانًا للمواطنين.

من ناحية أخرى، عقدت اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين بتونس، أمس، اجتماعًا بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس، والقنصل العام، والملحق الأمني.

وقررت اللجنة تحديد عدد من المختبرات الطبية التونسية المعتمدة لإجراء تحاليل للمواطنين الراغبين في العودة لليبيا، على نفقة الدولة، قبل التوجه مباشرة إلى أرض الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية