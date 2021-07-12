الإرهابي الساعدي: الليبيون سيزدادون ألماً لو سلموا منصب المحافظ لمجلس النواب

دافع سامي الساعدي، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة في قوائم الإرهاب على بقاء الصديق الكبير في منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، زاعماً أن “ترك أمر هذا المنصب لمجلس النواب ورئيسه كان سيزيد من آلام الليبيين وليس النواب الذين وصفهم بالعصابة”، بحسب وصفه.

الساعدي، الذي عينه المفتي المعزول الصادق الغرياني أمينًا لما يسمى مجلس بحوث دار الإفتاء، وفي منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: تخيلوا لو جماعة التنازلات المؤلمة سلموا منصب المحافظ لـ (رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة) صالح وعصابته، كم سيزداد ألم الليبيين؟”، على حد وصفه.

وأضاف القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة في قوائم الإرهاب: “طبعًا مؤلمة لليبيين المساكين وليس لتلك الزمرة”.

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